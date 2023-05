Juventus, Cassano punge Allegri: “I bianconeri fanno sempre figuracce in Europa”

La sconfitta contro il Siviglia è dura da digerire per i tifosi della Juventus: quello di ieri sera era un match molto importante, che avrebbe permesso ai bianconeri di giocare di nuovo una finale europea, ma come successo nel 2014 la Vecchia Signora è uscita al penultimo atto. Uno dei principali colpevoli, secondo i supporters juventini, sarebbe di Massimiliano Allegri, il quale sarebbe imputato di non aver dato un’identità alla propria squadra.

Juventus, le parole di Cassano

In merito alla sconfitta della Juventus contro il Siviglia, anche Antonio Cassano si scaglia contro Massimiliano Allegri: “La squadra allenata da Mendilibar ha passato il turno meritatamente, è andata in finale la squadra che ha meritato di più con un bel gioco e sapendo uscire bene con il pallone nelle difficoltà. Ha fatto una partita da squadra spagnola, ieri la partita l’ha fatta solamente il Siviglia. Poi la Juventus ha avuto due ripartenze, due occasioni su calcio piazzato, poi hanno fatto gol e si sono richiusi. La Vecchia Signora è sempre così, va in Coppa dei Campioni e fa figuracce, va in Europa League e succede la stessa roba“.