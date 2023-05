Materazzi elogia l’Inter: “Ora devi provare a vincerle tutte. E su Spalletti..”

Queste le parole di Marco Materazzi a Il Mattino. L’ex capitano dell’Inter ha parlato dei nerazzurri e ha sottolineato il lavoro di Spalletti col Napoli: “Con Spalletti si deve aprire un ciclo. Se non si apre un ciclo con questa squadra, la grandezza di quello che è stato fatto viene un po’ sprecata. Non c’è scritto da nessuna parte che una città debba aspettare 33 anni per uno scudetto. Ovviamente non è detto che si riesca sempre, ma non provare ad aprire un ciclo e dare una continuità a questo progetto che si è dimostrato vincente sarebbe uno schiaffo a quello che è stato fatto”.

Materazzi: “Ora l’Inter si gioca più del Napoli”

“La Champions l’ho vinta e quell’anno più vincevamo e più volevamo vincere. Se vai in finale di Champions è chiaro che hai una spinta alle spalle ulteriore. Se arrivi a questo punto della stagione come sta l’Inter devi provare a vincerle tutte. Al di là della classifica che dice che l’Inter si gioca più del Napoli: è un discorso di motivazioni”.