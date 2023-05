Modena-Sudtirol, probabili formazioni e dove vederla

Il Sudtirol cerca punti per consolidare il quarto posto

Il Sudtirol ospite del Modena nell’ultima giornata di Serie B. Partita fondamentale per la formazione trentina obbligata a vincere per consolidare il quarto posto in classifica che garantirebbe la semifinale dei play-off. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, De Maio, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Ionita; Tremolada, Falcinelli; Bonfanti.