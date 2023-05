Moratti: “Il Manchester City è favorito. Inzaghi mi ha fatto ricredere, contento per Mourinho”

Queste le parole di Massimo Moratti, intervistato da Sportmediaset: “È una bellissima cosa, la ricordiamo in un giorno giusto. Siamo tutti felici e speriamo di avere le stesse soddisfazioni”.

Che sensazioni ha? Perché nel ’64 col Real sembrava favorita l’altra squadra e poi vinse l’Inter…

“Il calcio è così. Favorito poi… Il City sta giocando molto bene, ma anche l’Inter. Non vedo quindi tutta questa differenza al momento. È una partita aperta e bellissima”.

La forza dell’Inter dove sta?

“A centrocampo certamente. È fantastico. Poi la difesa si è aggiustata perfettamente, l’attacco trova questo Lautaro, senza dimenticare Lukaku e soprattutto Dzeko che ha fatto un campionato splendido, l’Inter è forte in tutti e tre i settori ma il centrocampo è speciale”.

Su Inzaghi. È da confermare?

“Ha fatto ricredere anche me. Non mi convincevano le undici sconfitte ma è bravo. Ha fatto quello che doveva fare, è arrivato in finale di una Coppa strepitosa e così importante, è in finale di Coppa Italia, è secondo-terzo in campionato… Dimenticando lo strapotere del Napoli ha fatto un’ottima stagione”.

Su Mourinho:

“Non l’ho sentito ma sono felice per lui, ha dimostrato ancora una volta la sua serietà e con pragmatismo ha portato a casa il risultato”.