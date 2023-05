Napoli, Spalletti perde i pezzi: non ci sarà contro l’Inter

Il Napoli tornerà in campo per la 36esima giornata di Serie A, contro l’Inter di Simone Inzaghi. Spalletti dovrà preparare la partita al meglio per cercare di chiudere l’anno in bellezza. Dall’altra parte ci sono i nerazzurri in un momento straordinario, ma che dovranno comunque pensare a posizionarsi tra le prime quattro in campionato.

Napoli, Kvaratskhelia salta il big match

Per Kvaratskhelia forte botta in allenamento. Il georgiano proverà domani per capire se poter o meno scendere in campo contro l’Inter. A sinistra potrebbe toccare a Elmas, questa è la mossa studiata dal tecnico toscano, Luciano Spalletti.