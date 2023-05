Parma-Venezia, probabili formazioni e dove vederla

Il Venezia punta i play-off

Parma e Venezia per un posto nei play-off. I gialloblù puntano il quarto posto. La formazione emiliana obbligata alla vittoria, sperando in un risultato negativo del Sudtirol. Il Venezia può completare la rimonta vincendo stasera e agguantando un play-off che qualche mese fa sembrava lontano. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Buffon, Del Prato, Osorio, Cobbaut, Ansaldi, Bernabè, Estevez, Man, Sohm, Benedyczak, Vasquez.

Venezia (3-5-2): Joronen, Hristoiv, Svoboda, Carboni, Candela, Andersen, Tessmann, Ellertsson, Zampano, Pohjanpalo, Pierini.