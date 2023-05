Perugia-Benevento, probabili formazioni e dove vederla

Ultima spiaggia per il Perugia

L’intera stagione del Perugia passa da questa sera. Le speranze del Grifo appese a un filo e ad una possibile vittoria contro il Benevento, già retrocesso in Serie C. Tuttavia, il destino degli umbri è anche nelle mani del Palermo che affronterà il Brescia; infatti, in caso di vittoria del Perugia e dei siciliani, gli umbri approderebbero ai play-out. Niente da fare, invece, per i campani che hanno già salutato la B. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.



Le probabili formazioni:

Perugia (3-5-2): Abibi; Sgarbi, Angella, Curado; Paz, Capezzi, Santoro, Luperini, Lisi; Olivieri, Di Carmine. All. Castori

Benevento (3-5-2): Manfredini; Veseli, Glik, Tosca; El Kaouakibi, Karic, Schiattarella, Improta, Foulon; Ciano, Farias. All. Agostinelli