Reggina-Ascoli, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Reggina-Ascoli

Reggina ed Ascoli hanno bisogno di tre punti per sperare in un piazzamento playoff, ma anche sperare in un risultato positivo dagli altri campi. Inzaghi schiera in attacco Rivas e Strelec, mentre Breda dovrà fare a meno di Marsura e Gnahoré, oltre all’infortunato Ciciretti e (per scelta tecnica) Falzerano e Sidibe.

Le probabili formazioni

REGGINA (3-5-2): Colombi, Loiacono, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Rivas, Strelec. All. Inzaghi

ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano, Collocolo, Buchel, Caligara, Pedro Mendes, Dionisi, Forte.All. Breda