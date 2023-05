Roma, Pellegrini esalta Mourinho: “Il mister è stato fondamentale”

Il pareggio contro il Bayer Leverkusen ha permesso alla Roma di staccare il pass per la finale di Budapest dove incontrerà il Siviglia. Un’impresa quella di José Mourinho, il quale è alla sua seconda finale europea consecutiva in due anni che è nella capitale: il tecnico portoghese, dopo il trionfo in Conference League, vorrebbe portare un altro titolo europeo al club giallorosso.

Roma, le parole di Pellegrini

In merito alla finale conquistata da parte della Roma, che con una grande prestazione difensiva non ha permesso al Bayer Leverkusen di pareggiare il conto dell’andata, è intervenuto Lorenzo Pellegrini, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sui canali ufficiali del club: “Il mister è stato fondamentale per me e per la squadra. Prima eravamo lì ma ci mancava sempre un mattoncino, il mister lo ha messo e ci ha dato una mano“. Per quanto riguarda le critiche sul gioco della squadra giallorossa, il capitano del club capitolino ha affermato: “Io so quale è la via più semplice per vincere, mi interessa quello. Noi giochiamo per raggiungere qualcosa insieme. Ho visto tutti i compagni arrivare al limite delle proprie forze e della propria concentrazione, sono orgoglioso di essere il loro capitano ed il capitano di questa gente”.