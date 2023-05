Sassuolo-Monza, probabili formazioni e dove vederla

Monza ospite del Sassuolo

Torna la Serie A questa sera alle 20.30. Il Sassuolo sfida il Monza al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Neroverdi a caccia del riscatto dopo la sconfitta di sabato scorso contro l’Inter a San Siro. Il Sassuolo manca i tre punti da tre giornate, ultima vittoria neroverde risalente al 30 aprile contro l’Empoli. Situazione diversa in casa Monza – attualmente nono a 49 punti – reduce dalla vittoria contro il Napoli di domenica scorsa, e con la voglia di continuare il buon momento fatto di cinque risultati utili consecutivi. Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), DAZN, e in streaming su Sky Go, Now e DAZN.

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Machin, Carlos Augusto; Pessina, Dany Mota, Caprari. All. Palladino