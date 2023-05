Atalanta-Verona, probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta prova a riprendere il treno Europa

Non un periodo brillante quello vissuto dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce da due sconfitte consecutive contro Juventus e Salernitana, che ha perso punti importanti per la corsa all’Europa. I bergamaschi sono chiamati a dare risposte concrete se vogliono centrare un posto in Europa League o in Conference, e sono chiamati a farlo subito, già oggi pomeriggio, alle 18, contro il Verona. Tuttavia, i gialloblù sono costretti a ottenere un risultato positivo in quanto, dopo la vittoria dello Spezia ai danni del Milan e la propria sconfitta contro il Torino, si ritrovano nuovamente in quel terzultimo posto con la momentanea condanna alla retrocessione. Il match sarà trasmesso, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Højlund. All. Gasperini