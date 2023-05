Calciomercato Inter, nuovi rinforzi di qualità per Inzaghi: Marotta ci prova

L’Inter ha bisogno di rinforzi importanti in ogni reparto partendo però da chi potrebbe lasciare. Uno dei più papabili a lasciare Milano è sicuramente Marcelo Brozovic, visto che Inzaghi ha dimostrato di poter fare a meno del croato abbassando Chalanoglu in cabina di regia. Ovvio che se parte Brozovic, considerato che Gagliardini si libererà a zero in estate, Marotta almeno un grande colpo in mezzo al campo sarà costretto a farlo. Tutto ciò porta al sogno, non impossibile, Sergej Milinkovic-Savic.

Lazzari e Milinkovic per un Inter super

Il centrocampista serbo, in estate, si troverà a un anno dalla scadenza del contratto e il prezzo sarà logicamente più basso. A Milano potrebbe arrivare anche un altro pupillo di Simone Inzaghi: Manuel Lazzari, che non ha mai visto sbocciare il proprio amore con Sarri.