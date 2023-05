Calciomercato Juventus, da Vlahovic a Chiesa tutti in bilico: ecco chi potrebbe lasciare Torino

La Juventus chiuderà un’altra stagione senza trofei per la seconda volta consecutiva. Sul banco degli imputati ci va per primo Massimiliano Allegri, anche se il tecnico non dovrebbe rischiare a meno di clamorosi ribaltoni. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, oltre al tecnico, sarebbero in bilico tutti i giocatori della rosa a partire dai pezzi grossi come Vlahovic e Chiesa.

Vlahovic può essere sacrificato, occhio a Di Maria

Vlahovic sta vivendo una stagione di grandi difficoltà sia a livello mentale che a livello fisico. Chiesa da quando è tornato dall’infortunio al crociato fa fatica a tornare quello di un anno e mezzo fa e potrebbe lasciare anche Di Maria, considerato che il rinnovo è ancora lontano. Inoltre Cuadrado non rinnoverà, Paredes non verrà riscattato e Rugani, Alex Sandro e Szczesny rischiano la cessione. L’idea principale della Juve è ripartire dai giovani.