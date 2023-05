Calciomercato Lazio, trovata l’intesa per l’attaccante | Lotito spera nella risposta positiva

Base di accordo per il rinnovo di Pedro con la Lazio

La Lazio ha come obiettivo la qualificazione alla prossima Champions League da guadagnare in queste ultime 3 giornate di campionato: il Presidente Lotito e il ds Tare sono sempre attivi sul mercato anche per la questione rinnovi di contratto, con la situazione di Pedro che potrebbe sbloccarsi a breve.

Calciomercato Lazio, base di accordo per il rinnovo di Pedro

Come riportato da il Corriere dello Sport, tra Lotito e Pedro a parole è stata trovata una base di accordo. Contratto di due anni a 2 milioni più bonus, intesa valida fino al 2025, quando lo spagnolo avrà quasi 38 anni. E’ un’offerta che Lotito ha fatto per consentire allo spagnolo di guadagnare i soldi che perderebbe dalla Roma. Adesso sta a loro decidere se firmare o meno, se rimangiarsi la parola o confermarla.