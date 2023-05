Calciomercato Milan, duello con la Juventus per il dopo Pioli | I dettagli

I rossoneri studiano il nome in panchina per la prossima stagione

Maurizio Ganz, ex calciatore e ora allenatore, presente all’evento benefico Aspria Charity Football, ha parlato del percorso fatto da Palladino e dal Milan: “Quest’anno hanno avuto qualche difficoltà all’inizio ed è normale, perché tanti giocatori non conoscevano la Serie A. Il ritorno è stato splendido, non sono sorpreso e credo che Berlusconi non si fermerà qua, i prossimi anni potranno essere ancora meglio”.

Palladino è già pronto per panchine come Juventus o Milan?

“Sicuramente è un grandissimo allenatore, il primo approccio con la Serie A è stato fantastico ma non so cosa gli riserverà il futuro”.