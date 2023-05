Calciomercato Milan, Maldini valuta il talento del Lille: il punto

Ogni volta che il Milan è sceso in campo senza Leao, in questa stagione ha sempre perso. Il portoghese ha un peso troppo elevato rispetto agli altri membri della squadra. La mancanza di alternative in quel ruolo ha fatto sì che il club rossonero perdesse tanti punti per strada. Per questo motivo Maldini e Massara stanno valutando profili che possano dare il loro apporto anche in assenza di Leao.

Chi è Zhegrova, il nuovo osservato speciale di Maldini

La dirigenza rossonera sta seguendo con attenzione il finale di stagione del kosovaro Edon Zhegrova. Il talento del Lille, prima di passare al club francese, si era messo in luce nel Genk e nel Basilea. È un esterno d’attacco classe ’99 e secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe seguendo il ragazzo senza però aver ancora intavolato una trattativa.