Calciomercato Roma, per la difesa Tiago Pinto pensa al francese | Le ultime

Tiago Pinto pensa a Umtiti per la difesa

L’attenzione della Roma è tutta focalizzata alla finale di Europa League il 31 maggio a Budapest contro il Siviglia: nonostante ciò Tiago Pinto è sempre vigile sul mercato alla caccia di rinforzi in difesa oltre al probabile acquisto a parametro zero di Evan N’Dicka.

Calciomercato Roma, per la difesa piace anche Umtiti

Come riportato da Sport.es, il Lecce proverà a riscattare Samuel Umtiti dal Barcellona per circa 4 milioni di euro, ma non sarà facile convincere il calciatore ad accettare l’offerta qualora dovessero arrivare proposte concrete da parte dei top club. La Roma è uno dei club interessati al francese, che è seguito anche da Inter, Milan e alcuni club di Ligue 1.