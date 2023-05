Cremonese-Bologna, brutto ko per i padroni di casa. Ballardini: “Giusto scendere in B”

E’ questo uno stralcio delle parole di Ballardini al termine del ko contro il Bologna ai microfoni di Dazn.

La Cremonese è sembrata non avere né gambe né testa. C’è stato un abbassamento della tensione dopo la vittoria del Verona sul Lecce?

“Oggi non c’è stata partita, perché il Bologna è stato nettamente superiorie nell’atteggiamento, la voglia di fare la partita… È stata una lezione di gioco e serietà in tutti i sensi, direi che oggi siamo stati, nonostante l’impegno, umiliati. È giusto che la Cremonese, questa Cremonese, alla fine della stagione retroceda in Serie B. Punto. Se siamo questi e in queste partite non fai vedere quel qualcosa che ti fa dire “mi dispiace, perché avevamo tutte le qualità per potercela giocare e rimanere in Serie A”. Oggi abbiamo fatto vedere che meritiamo di retrocedere in Serie B”

È mancata proprio la voglia

“L’ho detto, magari vuoi mettercela tutta e mi sembrava che in settimana ci fosse la voglia e l’attenzione di fare la partita che si doveva fare e non l’abbiamo fatto. Ma ripeto, i giocatori probabilmente hanno fatto molta più fatica del Bologna che si è divertito, mentre noi non abbiamo mai preso la palla e non eravamo mai messi bene in difesa. È stata una lezione di gioco e il primo ad averla subita è l’allenatore”