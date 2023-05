Cremonese-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Ultima spiaggia per la Cremonese

36esima di A tra Cremonese e Bologna, oggi alle 15 allo stadio Zini di Cremona. I grigiorossi di Ballardini cercano i tre punti per sperare una miracolosa salvezza – attualmente il Verona e lo Spezia sono distanti 6 lunghezze – e auspicandosi che le dirette avversarie non facciano lo stesso risultato. Il Bologna, invece, vuole ritrovare la via della vittoria, che manca in casa rossoblù da ben sei giornate. L’incontro sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani. All. Ballardini