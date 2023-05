Diego Tavano su Bove: “Roma si merita un calciatore così. Ho già parlato con Tiago Pinto”

Queste le parole di Diego Tavano, procuratore di Bove ai microfoni di Calciomercato.it per parlare del futuro del calciatore giallorosso e non solo: “Quando lo vedrò gli dirò di non esagerare più perché sta facendo diventare importante anche me con queste prestazioni incredibili. L’ultima questa di ieri sera, dire commovente è dire poco: ormai lo vedo padrone della situazione. Sapevo che aveva bisogno di minuti, che più avesse giocato più avrebbe dimostrato il suo valore e quindi vedere quello che sta accadendo adesso è davvero, per uno che come me è anche tifoso della Roma, qualcosa di indescrivibile. Era un po’ il mio sogno quando ho iniziato a fare questo lavoro, ma sognando diciamo che qualche giocatore mio già mi ha fatto togliere grandi soddisfazioni. È chiaro che un giovane che è cresciuto, siamo cresciuti e siamo arrivati a questo per me vuol dire tantissimo nella mia città e nella mia squadra del cuore. Ripeto è una sensazione incredibile, il merito è chiaramente tutto suo”.