Inter, Icardi non scorda il passato e spinge i nerazzurri verso il trionfo | La rivelazione

Inter, Mauro Icardi ha manifestato la sua vicinanza ai nerazzurri in vista della finale di Champions League del 10 giugno. L’attaccante argentino, che sta trascinando il Galatasaray verso il titolo, si è espresso su Instagram con un’ affettuosa storia.

Icardi, miele e coraggio all’Inter

“Cinque anni fa potevamo dire di aver raggiunto nuovamente il tetto d’Europa, tornando dopo tanti anni difficili a giocare la Champions League. Oggi, cinque anni dopo, l’Inter è in finale. In bocca al lupo, vi auguro sempre il meglio con tutto il mio cuore”. Parole che parlano da sole su come, a distanza di anni, Mauro Icardi non abbia dimenticato l’Inter.