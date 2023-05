Milan, con la Sampdoria un solo dubbio per Pioli

Milan, questa sera i rossoneri scenderanno in campo a San Siro, contro la Sampdoria, per cercare la vittoria della speranza. Gli uomini di Pioli vogliono tenere viva la speranza di entrare in zona Champions League. Di fronte un avversario ormai retrocesso, ma da non sottovalutare e pronto a dare filo da torcere.

Pioli con un solo dubbio in difesa

Indisponibili a parte, l’undici che partirà titolare stasera sarà quello migliore possibile. Partirà dalla panchina Charles De Ketelaere, che spera di entrare nella ripresa, a differenza di quanto accaduto nel derby di martedì. Stefano Pioli ha le idee chiare, salvo che per i centrali di difesa. Insieme all’inamovibile Thiaw, a fargli compagnia sarà uno tra Tomori e Kjaer.