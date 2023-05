Milan-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

Il Milan prova a smaltire la delusione Champions

Una settimana da dimenticare per il Milan di Pioli dopo la sconfitta con lo Spezia che ha allontanato la zona Europa e l’eliminazione dalla Champions nel derby. I rossoneri dovranno ripartire e recuperare le forze per raggiungere il quarto posto, attualmente distante quattro punti. Infatti, il Milan sfiderà la già retrocessa Sampdoria in un match fondamentale per la propria stagione. L’incontro sarà visibile su DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli