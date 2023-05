Pasalic tiene a galla le speranze d’Europa: contro l’Hellas finisce 3-1

Nella 36ª giornata si affrontano due squadre con ambizioni opposte: l’Atalanta ha ancora la possibilità di giocarsi l’accesso all’Europa League, mentre il Verona vorrebbe allungare su Spezia e Cremonese per coqnuistare un’insperata salvezza.

Nella prima frazione di gioco è la squadra di Gasperini a fare la partita, ma è il Verona a passare in vantaggio con un gol di Darko Lazovic imbeccato da Filippo Terracciano. Il goal della formazione gialloblù sveglia l’Atalanta, che prima recalama un calcio di rigore per un fallo di mano in area, ma l’arbitro non ravvisa l’irregolarità, e poi pareggia con Davide Zappacosta, il quale lascia partire una sassata su cui Montipò non può nulla. Il resto del primo tempo è avaro di emozioni con l’arbitro che manda i calciatori negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. La ripresa inizia con lo stesso canovaccio del primo tempo, ma è un errore di Montipò a spianare la strada ai nerazzurri: l’estremo difensore gialloblù cincischia con il pallone tra i piedi con Pasalic che riesce ad approfittare dell’errore e a insaccare per la rete del 2-1. A chiudere la partita ci pensa Rasmus Hojlund, il quale riceve palla al limite dell’area e scarica un sinistro a cui il portiere del Verona non ha potuto nulla. L’Atalanta, dunque, batte Hellas Verona per 3-1 e continua l’assalto ad un posto in Europa League.

Atalanta-Verona, tabellino e risultato (3-1)

Reti: Lazovic 11′, Zappacosta 22′, Pasalic 53′, Hojlund 62′

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Hojlund. Allenatore: Gasperini

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Cabal, Hien, Ceccherini; Terracciano, Tameze, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric. Allenatore: Zaffaroni