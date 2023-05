Pioli soddisfatto dopo la Samp: “Oggi bravi a segnare subito. Con la Juventus come una finale”

Queste le parole di Pioli al termine della netta vittoria contro la Sampdoria.

Milan diverso rispetto alle altre partite con le piccole?

“Oggi abbiamo avuto più qualità: non abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio e l’ultimo movimento. Siamo stati molto bravi a segnare subito dopo aver subito il gol. Con gli spazi poi diventiamo pericolosi”.

Prossimo scontro diretto contro la Juventus…

“Come ha detto Giroud a fine partita, dobbiamo prepararla come una finale. Il nostro obiettivo è quello di arrivare nei primi quattro posti”.

Cosa dà la tripletta a Giroud?

“Fare tre gol dà fiducia, motivazione ed entusiasmo. Ma non sono mai mancate ad Oli. Contento per lui, per Brahim, per la squadra perché abbiamo messo in campo una prestazione giusta. Abbiamo sfruttato l’occasione”.

E ora?

“Dovevamo sfruttare quest’occasione, tornare in campo per buttarci alle spalle l’eliminazione in Champions. Sia chiaro, resterà per molto tempo, ma oggi ci siamo riusciti. Ora abbiamo una settimana piena per preparare una partita così importante”.

Sulla partita di Leao e i recuperi difensivi…

“È chiaro che nelle scorse partite non era nelle condizioni ottimali. Sui recuperi, non sempre ci siamo riusciti, è una situazione importante e denota l’atteggiamento della squadra per ottenere un risultato positivo”.

Sulla situazione della Sampdoria…

“Dispiace che una città e una tifoseria così bella e colorata abbia avuto una stagione così. Dispiace, fa parte del calcio”.