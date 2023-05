L’Atletico Madrid, terzo in classifica, ospita l’Osasuna, nono e in corsa per un posto in Europa League. I Colchoneros arrivano al match dopo il ko con l’Elche che ha interrotto una striscia di 3 vittorie di fila. Situazione diversa per l’Osasuna, tornato al successo contro l’Almeria dopo 2 sconfitte consecutive in Liga e la finale di Coppa del Re persa contro il Real Madrid.

Atletico Madrid-Osasuna, le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (3-5-2): Grbic; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Barrios, Carrasco; Griezmann, Morata. Allenatore: Diego Simeone.

OSASUNA (4-3-3): Fernandez; Moncayola, Aridane, D.Garcia, Sanchez; M.Gomez, Torro, Oroz; Barja, Budimir, Ezzalzouli. Allenatore: Jagoba Arrasate.