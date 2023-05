Calciomercato Atalanta: Zapata verso la Turchia. Lo United su Hojlund. Piace Morutan

Duvan Zapata destinato a lasciare l’Atalanta a fine stagione

A fine stagione comunque vada a Bergamo sarà rivoluzione, con Duvan Zapata che lascerà i nerazzurri con destinazione Turchia.

L’esperto di calcio turco Sinan Engin ha dichiarato quanto segue: “L’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata giocherà in Turchia la prossima stagione.”Zapata è nell’agenda del Fenerbahce! Molti giocatori sono all’ordine del giorno, questo è normale. Il Fenerbahce può negarlo se vuole”.

Quindi Zapata dopo 81 gol e 43 assist in 189 partite, è destinato a lasciare Bergamo essendo in scadenza di contratto per vestire la maglia del prestigioso club turco.

Ma le sorprese non finiscono qui, secondo quanto riporta la testata Sporx, lo United sarebbe sulle tracce di Hojliund, attaccante della Dea, e sarebbe pronto ad investire circa 50 milioni pur di portarlo a Manchester.

L’Atalanta perderebbe molto in attacco con queste due uscite, ed uno dei possibili rimpiazzi potrebbe essere Olimpiu Morutan, che si è messo in mostra nell’ultima stagione in Serie B con il pisa, ma che è di proprietà del Galatasaray. Il club turco vuole circa 6 milioni di euro per il cartellino del giocatore di origini rumene.