Calciomercato Inter, aumenta il pressing per l’attaccante: Lukaku resta

L’Inter sta chiudendo in modo fantastico questa stagione, ed a prescindere da come andrà la finale di Champions, la società dovrà sistemare sistemare rosa e conti. La priorità sembra sia l’attacco. Lukaku ha buona probabilità di rimanere in nerazzurra, infatti, Marotta è in continuo contatto con il Chelsea per trovare una soluzione al più presto in modo da virare lo sguardo sul talento italo-argentino.

Inter, Marotta stringe per Retegui

Uno degli obiettivi rimane Retegui, che il Tigre riscatterà dal Boca Juniors. L’Inter è intenzionata a fare un investimento importante sull’attaccante della Nazionale, magari provando a inserire nella trattativa Colidio.