“Tuchel era vicino al passaggio alla Juventus. Il Bayern era nervoso, Tuchel era libero e il Bayern non credeva in Nagelsmann al 100%. Non potevano licenziarlo quando ha vinto tre titoli, quindi hanno deciso di licenziarlo ora”.

Questa la rivelazione di Lothar Matthäus ai microfoni di Goal rivelando come l’ex Chelsea e Psg fu ad un passo dalla panchina della Juventus salvo poi trasferirsi in Baviera anche se il futuro di Allegri, Champions League a parte per ora resta sicuro.