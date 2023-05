Calciomercato Juventus, l’attaccante può partire: Champions cruciale

La giornata di domani potrebbe influire pesantemente sulle strategie di mercato della Juventus per la prossima stagione. Le situazioni extra-campo influiscono, e non poco, sul futuro della società bianconera che intanto deve provare a rimanere tra le prime quattro in campionato. Qualora ciò non accadesse, per fare mercato, si sta pensando al “sacrificio” di un big per poter reinvestire.

Juventus, Vlahovic la chiave del mercato

Senza qualificazione in Champions League, la Vecchia Signora, si ritroverebbe costretta a mettere sul mercato Dusan Vlahovic, il più prestigioso della rosa. Con il nuovo ds Giuntoli, l’obiettivo sarà quello di ricostruire delle basi solide da cui ripartire.