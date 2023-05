Calciomercato Juventus, le big vogliono l’attaccante: prima offerta in arrivo

Per la Juventus è arrivato il momento di ripartire da zero, per cercare di ricostruire fondamenta solide per il futuro. Oltre alla situazioni extra-campo, i bianconeri dovranno rinnovare la rosa puntando sui talenti che hanno in casa. Inoltre per fare mercato servirà il “sacrificio” di un big che potrebbe essere Dusan Vlahovic.

Juventus, Real Madrid e Chelsea sul serbo

Il giocatore serbo è oggetto di molte voci di mercato. Nelle ultime ore, infatti, due big europee hanno chiesto informazioni sul giocatore. Sono il Real Madrid ed il Chelsea. La squadra del Re sta pensando al futuro e Vlahovic sembra sia il nome perfetto per sostituire Karim Benzema. Mentre i londinesi, secondo ESPN, ha già avanzato un’offerta di 80 milioni di euro per avere il calciatore a giugno.