Calciomercato Lazio, futuro di nuovo a Formello per il centrocampista? | Il motivo

Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024

“Il futuro di Jony? Dipende dalla sua evoluzione, non può stare con il gruppo, volevamo averlo e c’è stata una ricaduta, andiamo con i piedi di piombo. La cosa più importante è la salute di Jony , vogliamo che stia bene, se non arriva in tempo poi ci sediamo a programmare la prossima stagione“.

Calciomercato Lazio, cessione a rischio per Jony?

Sono queste le parole di Ramirez, allenatore dello Sporting Gijon che ha parlato del futuro del calciatore biancoceleste, che visti i problemi potrebbe essere di nuovo nella Capitale.