Calciomercato Roma, doppio colpo in attacco per tenere Mourinho | Accordo vicino

“Ha 34 anni, se lo chiamano squadre che giocano in Europa è giusto che vada”. Sono queste le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, al termine della vittoria contro la Cremonese in riferimento a Marko Arnautovic, che secondo molti potrebbe lasciare presto il club emiliano visto che l’attaccante austriaco di origine serbe piace a Roma e Milan, che sono alla ricerca di un’alternativa a Giroud ed Abraham.

Calciomercato Roma, dentro Arnautovic e fuori Belotti?

Le parole del tecnico del club felsineo lasciano intendere quindi che di fronte ad una grande offerta il club rossoblù non si opporrebbe vista la volontà del calciatore di giocare la Champions League. Oltre ad Arnautovic piace però sempre Firmino, che potrebbe arrivare in giallorosso a parametro zero dal Liverpool.