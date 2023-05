Il Napoli piega l’Inter: dodicesima sconfitta per i nerazzurri (3-1)

Il Napoli batte l’Inter al Maradona

Il Napoli supera i nerazzurri per 2-1 al Maradona. Primo tempo a reti inviolate con pochissime occasioni, ma resta da sottolineare il cartellino rosso dato a Gagliardini per doppia ammonizione, al 41′, che condiziona il resto della partita. I partenopei alzano i ritmi nel secondo tempo, forti dell’uomo in più, chiudendo l’Inter nella propria metà campo e trovando il gol con Anguissa, già protagonista di diverse occasioni. I nerazzurri provano a reagire e raggiungono il pari con Lukaku all’81, ma gli azzurri rispondono e vanno in vantaggio con capitan Di Lorenzo. Al 94′ il neo entrato Gaetano chiude i conti. Il Napoli, già Campione d’Italia, sale a 86 punti; i nerazzurri, invece, resta al terzo posto (in attesa di Udinese-Lazio) con 66 punti.

Napoli-Inter, risultato e tabellino

Reti: 67′ Anguissa (N), 81′ Lukaku (I), 84′ Di Lorenzo (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (74′ Juan Jesus), Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (83′ Gaetano); Elmas (70′ Raspadori), Osimhen (69′ Simeone), Kvaratskhelia (83′ Politano). A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Mario Rui, Ostigard, Juna Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone. Allenatore: Luciano Spalletti