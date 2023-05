Immobile trascina la Lazio: Udinese battuta 0 a 1 alla Dacia Arena

La Lazio torna in campo contro un avversario scomodo come l’Udinese di Sottil. L’obiettivo è quello di portare a casa tre punti importantissimi per continuare la corsa Champions che, a quanto pare, finirà al photofinish. I biancocelesti iniziano subito forte portando il pallone alto cercando di schiacciare i friulani, che non si lasciano intimidire. Tante le occasioni da una parte e dell’altra, quella più significativa del primo tempo è stato il colpo di testa di Ciro Immobile che viene fermato da uno strepitoso Silvestri. Nel secondo tempo la trama non cambia, i biancocelesti arrivano vicini al gol con due occasioni in pochi minuti, una di Immobile che ancora una volta gli viene impedita la gioia dal “manone” destro di Silvestri, l’altra con un tiro da fuori di Vecino che spaventa, e non poco, i bianconeri. Al minuto 59 viene concesso un calcio di rigore a favore della Lazio, procurato da Masina, che atterra in aria Immobile, impedendolo di girarsi e andare a rete. Il capitano laziale realizza con freddezza dagli undici metri portando in vantaggio la sua squadra. Gli uomini di Sarri continuano a spingere per cercare di trovare il secondo gol, l’Udinese sembra ormai inerme davanti alle continue giocate dei fuoriclasse li davanti. I ragazzi di Sottil tentano di uscire dalla morsa laziale, ed in un’occasione trovano anche il gol, ma poi annullato per fuorigioco. Grande partita della Lazio, che porta a casa punti pesanti, in una partita “sporca”. Continua l’obiettivo Champions.

Udinese-Lazio, tabellino e risultato (0-1)

Reti: 61′ Immobile (rig.)

Ammoniti: Felipe Anderson, Udogie, Pereyra, Bijol

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Pereyra, Arslan (25′ st Nestorovski), Walace, Lovric, Udogie (25′ st Zeegelaar); Samardzic (43′ st Thauvin); Beto (43′ st Vivaldo). All. Sottil

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (30′ st Marusic), Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson (1′ st Pedro), Immobile, Zaccagni. All. Sarri