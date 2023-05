Inzaghi: “C’è rammarico, abbiamo concesso poco al Napoli. Pagata cara l’espulsione”

Queste le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn al termine della sfida persa contro il Napoli.

Inzaghi: “Dispiace ma nulla da rimproverare ai ragazzi”

“C’è grande rammarico, avevamo fatto la partita giusta, nel primo tempo avevamo sofferto il giusto, senza concedere troppo al Napoli. Nel secondo tempo sapevo che ci sarebbero stati più spazi, purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo l’ingenuità commessa in occasione dell’espulsione. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, è una sconfitta che ci rallenta ma la squadra ha dimostrato di esserci, in dieci contro i campioni d’Italia abbiamo fatto quello che dovevamo fare”.