Lecce e Spezia si affronteranno in uno dei match decisivi in chiave salvezza. I ragazzi di Baroni dovranno dare il massimo per fuggire via a quella zona “maledetta”, e approfittare della sconfitta del Verona. Stesso identico discorso per lo Spezia che ha solo un risultato, vincere.

Lecce-Spezia, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, Ferrer; Bourabia, Esposito, Ekdal; Reca, Nzola, Gyasi. All. Semplici