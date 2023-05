Manchester City-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Il City può conquistare il titolo

La serata di oggi (alle 17) potrebbe mettere un primo tassello fondamentale sulla stagione del Manchester City. La formazione di Guardiola ha l’occasione di portare a casa il titolo di Campione d’Inghilterra, a conferma di quanto visto mercoledì nella qualificazione alla finale di UEFA Champions League. Ospite del City c’è il Chelsea di Lampard, dodicesimo, chiamato a dare una risposta in una stagione da dimenticare. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Chelsea (4-3-3): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Mukinayi, Chilwell; Kanté, Enzo Fernandez, Gallagher; Madueke, Havertz, Mudryk.