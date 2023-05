Milan, Brahim Diaz manda un messaggio d’amore al Diavolo

Milan, Brahim Diaz è stato tra i protagonisti del successo di ieri sera sulla Sampdoria. Dopo la prestazione negativa contro l’Inter in Champions League, lo spagnolo ha risvegliato il suo talento, mettendolo al servizio della squadra, servendo due assist decisivi e mettendo a segno un gol.

Quale futuro per il folletto Diaz?

Proprio dopo il gol, Brahim Diaz ha baciato la maglia del Milan, quasi a voler ribadire la sua voglia di rossonero. Un gesto apprezzato da dirigenza e Pioli, ma che non cancella le nubi sul suo futuro. Il club di Via Aldo Rossi detiene un diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro, con un controriscatto in capo al Real Madrid pari a 27 milioni. Ai microfoni dei cronisti, nel dopo partita, lo spagnolo ha ribadito di essere felice a Milano. Una variabile importante, ma non la sola, in questa matassa che non ha ancora trovato il su bandolo.