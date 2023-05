Il Napoli per continuare a festeggiare lo Scudetto, l’Inter per continuare la rincorsa alla Champions League. Motivazioni diverse quindi per le due formazione con gli azzurri che stanno già iniziando a impostare il futuro, con Spalletti verso l’addio, e i nerazzurri che dopo lo show in Champions League adesso vogliono chiudere la pratica anche in Serie A per essere sicuri di vivere anche il prossimo anno le favolosi notte del calcio europeo.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi.