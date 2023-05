Roma, guai in difesa, Mourinho si affida ai “bambini”

Mourinho riflette sui titolari per la sfida contro la Salernitana

Cresce l’emergenza in casa Roma, dopo il menisco di Karsdorp, a finire out sono i muscoli di Spinazzola e Celik. Il tecnico, Josè Mouirnho, ha perso tutti i terzini di ruolo e si ritroverà, ancora una volta, ad affidarsi a quelli che lui chiama “bambini”. Contro la Salernitana, infatti, ci sarà spazio per qualche giovane della primavera, e qualcuno anche pronto all’esordio.

Roma, in campo la Primavera

Oltre a Zalewski, chiamato a fare gli straordinari, il tecnico lusitano darà una chance a Missori, a centrocampo potrebbe tornare Tahirovic per dare fiato a Matic. Mentre potrebbe esserci l’esordio gel giovane difensore centrale greco, Keramitsis.