Sampdoria: c’è la svolta Gestio Capital pronta a rilevare le quote

Gestio Capital pronta ad investire nella Sampdoria

La fiammella a Genova, sponda Sampdoria si è riaccesa nel finale, proprio quando la maggior parte dei tifosi erano convinti di un fallimento. Nelle scorse ore Gestio Capital pare che abbia trovato l’accordo con le banche per il pagamento dei crediti, sono anche pronti 55 milioni di investimento oltre ai 20 già disponibili.

Dietro l’acquisto della Sampdoria ci sarebbe Andrea Radrizzani, già proprietario in UK del Leeeds che ha contribuito a riportare in Premier League dopo anni bui.

Questo quanto comunicato da Gestio Capital: «Mercoledì siamo venuti a Genova e abbiamo parlato col sindaco Bucci. Perché il nostro progetto prevede la rivalutazione e, perché no, anche l’acquisto del Ferraris. Siamo anche già in contatto con 777 Partners, la proprietà del Genoa».

«Per noi la Sampdoria non è una storia recente, la seguiamo dal 2018. È evidente considerando la nostra storia, come questo ambiente, quello del calcio, sia per noi conosciuto. Radrizzani possiede una squadra, il Leeds, in Premier League. Abbiamo lavorato sodo negli ultimi giorni e, ripeto, siamo pronti»