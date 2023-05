In Spagna è tempo di derby: Siviglia e Betis si sfidano per un posto in Europa. Il Betis è vicino all’Europa League, con 7 punti di vantaggio sul Girona; il Siviglia insegue a -1 dalla Conference dopo la rimonta con Mendilibar in panchina.

Siviglia-Betis, le probabili formazioni

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Montiel, Bade, Rekik, Telles; Rakitic, Gueye; Lamela, Torres, Gomez; Mir. Allenatore: José Luis Mendilibar.

REAL BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Gonzalez, Miranda; Rodriguez, Guardado; Henrique, Canales, Perez; Iglesias. Allenatore: Manuel Pellegrini.