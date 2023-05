Non c’è sosta per la Fiorentina di Italiano. Dopo la vittoria di Basilea e la finale conquistata di Conference League, la Viola scende in campo in campionato per sfidare il Torino. Una vera e propria sfida per l’ottavo posto, che con il futuro europeo della Juventus così incerto, potrebbe rivelarsi un pass per l’Europa.

Torino-Fiorentina, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Pellegri

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Quarta, Ranieri, Terzic; Duncan, Mandragora; Kouamè, Barak, Saponara; Jovic