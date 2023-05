Torino-Fiorentina, un pareggio che scontenta tutti: Sanabria risponde a Jovic

Nel match della 36ª giornata la Fiorentina, che ha conquistato la finale di Conference League, è ospite del Torino: le due squadre, appiate in classifica a quota 49 punti, si stanno giocando l’accesso nelle prime dieci posizioni della classifica.

La gara tra la formazione allenata da Ivan Juric e quella di Vincenzo Italiano è molto tattica: nella prima frazione di gioco non vi sono grandi palle gol; la prima occasione è di marca viola con Rolando Mandragora spara alto dalla distanza. Sempre la squadra osoite prova a rendersi pericolosa con Riccardo Saponara, il quale approfitta di un errore di Schuurs e seve Kouamè che, però, rimane fermo al centro dell’area e viene anticipato da Djidji; i primi 45 minuti si chiudono sullo 0-0. Nella ripresa l’allenatore della Fiorentina cerca di smuovere le acque con l’ingresso di Luka Jovic al posto di Sottil: la mossa è quella giusta in quanto è proprio il centravanti serbo a sbloccare la partita su un chirurgico cross di Kouamé. Il Torino accusa il colpo: la Viola prova ad approfittarne ma manca sempre nell’ultima scelta prima di andare alla conclusione. Allora i granata cercano di riordinare le idee: dopo aver messo ordine alla propria squadra, Juric chiede a Buongiorno di salire sulla fascia per creare superiorità in fase offensiva; proprio il numero 4 darà il là al goal del pareggio grazie ad una percussione in cui Venuti non è riuscito a bloccarlo e con un bel cross serve a Sanabria un’occasione d’oro che l’attaccante non sciupa, riportando il risultato in parità. Il resto della seconda frazione di gioco è più vivace ma non ci sono grandissime occasioni né da una parte né dall’altra e la partita si chiude con il punteggio di 1-1.

Torino-Fiorentina, tabellino e risultato (1-1)

Reti: Jovic 48′, Sanabri 66′

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Karamoh; Sanabria. Allenatore: Juric

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Mandragora, Barak; Sottil, Kouame, Saponara. Allenatore: Italiano