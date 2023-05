Valencia-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Valencia a caccia di punti per la salvezza

Partita delicata da ambo le parti quella tra Valencia e Real Madrid. La formazione di Ancelotti, dopo la brutta eliminazione contro il City nella semifinale di UEFA Champions League, cerca di rispondere in campionato. Davanti al Real c’è il Valencia di Baraja obbligato alla vittoria per raccogliere punti salvezza. Il match, in programma alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

Valencia (4-3-3): Mamardashvili, Foulquier, Ozkacar, Diakhaby, Gayá, Musah, Guillamon, Almeida, Castillejo, Duro, Kluivert.

Real Madrid (4-3-3):Courtois; Vasquez, Vallejo, Alaba, Fernandez; Valverde, Tchouameni, Ceballos; Asensio, Benzema, Vinicius.