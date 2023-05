Vigilia Empoli-Juve, parla Allegri: “Resto al 100%. Vlahovic e Rabiot in dubbio”

Nella conferenza stampa di vigilia del match di domani sera tra Empoli e Juve ha parlato il tecnico Massimiliano Allegri anche del suo futuro: “Quotidianamente mi confronto con Calvo e Scanavino. Ho un contratto di due anni e rimango al 100% per quanto riguarda la mia scelta, poi io decido per me non per gli altri. Sento la fiducia della società.”

Allegri parla della penalizzazione e della formazione anti Empoli

Per quanto riguarda ciò che succederà fuori dal campo, Allegri ha risposto così: “In questo momento non ci penso, domani bisognerà tornare alla vittoria per togliere le scorie della sconfitta con il Siviglia. Avremo due partite in trasferta e lo scontro diretto col Milan. Aritmeticamente ci servono tre punti per esser dentro ai primi quattro posti, poi ciò che succederà fuori dal campo non possiamo farci nulla. Psicologicamente siamo pronti a tutto, lo siamo stati tutto l’anno.” Allegri infine parla anche di chi sarà a disposizione con l’Empoli: “I ragazzi hanno recuperato, abbiamo dei ragazzi che hanno giocato a Siviglia che non ci saranno. Vlahovic era febbricitante mentre Rabiot era malconcio. Non dimentichiamoci che abbiamo dei ragazzi giovani su cui possiamo contare.”