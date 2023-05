Calciomercato Inter, discorso ormai chiuso per il centrocampista

Senza ombra di dubbio la prestazione di ieri nella gara contro il Napoli, sarà una di quelle che Roberto Gagliardini si ricorderà a lungo. Ben 5 falli commessi e 2 gialli in 41 minuti. Assurdo. Assurdo se si pensa che causa turnover questa poteva essere davvero l’occasione d’oro per il calciatore bergamasco di riscattare una stagione deludente. Almeno dal punto di vista personale. E invece la possibilità è stata sfumata. Eppure in questi due anni di Inter con Inzaghi come allenatore, lamentele sul suo scarso utilizzo ne aveva fatte più e più volte. Il problema però è che poi ogni qualvolta che veniva chiamato in causa si finiva sempre per rimanere delusi dalle sue prestazioni. Sicuramente un rapporto mai del tutto fiorito con la tifoseria nerazzurra ha senz’altro contribuito al suo non ambientarsi mai del tutto ma ora dopo il terribile pomeriggio di ieri allo stadio Maradona, la sua partenza sembra ormai prossima.

Calciomercato Inter, le papabili nuove destinazioni

Gagliardini che ha il contratto in scadenza già da diversi mesi, farà dunque le valigie per approdare a nuove squadre. Dovrebbe restare sempre in Serie A e le mete più probabili sembrerebbero il Monza e la Lazio. Entrambe le squadre stanno disputando un campionato eccellente. I biancocelesti sono in piena corsa per qualificarsi alla prossima Champions mentre i biancorossi che attualmente occupano l’ottavo posto in classifica, sognano anche per le prossime stagioni di riconfermarsi a questi livelli e magari perché no, migliorarsi per puntare ad arrivare sempre più in alto.