Angel di Maria potrebbe lasciare la Juventus. Il giocatore argentino, arrivato la scorsa estate a Torino a parametro zero, non sembra intenzionato a continuare con la maglia bianconera e potrebbe dire addio in estate.

Calciomercato Juventus, Di Maria vicino all’addio

Secondo quanto riportato dall’esperto di Calciomercato Fabrizio Romano, El Fideo sarebbe vicino all’addio alla Juventus. Il giornalista ha rivelato con un tweet gli ultimi dettagli della trattativa tra il campione del mondo e la dirigenza bianconera: “I colloqui si interrompono tra la Juventus e Angel Di Maria nonostante l’ottimismo di entrambe le parti ad aprile. Non è più sicuro di restare alla Juventus la prossima stagione; ora sta diventando complicato. Di Maria sarebbe disponibile a parametro zero; per ora non c’è accordo con la Juve“.