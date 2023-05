Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo per la difesa: arriva a zero

La Juventus si fionda completamente sul mercato per rifondare le basi di una squadra che ha l’obbligo di stare al vertice. Inoltre, la situazione extra-campo complica, e non poco, le manovre future perciò si cercherà qualche occasione a parametro zero e ci si affiderà ai giovani talenti. Nelle ultime ore, i bianconeri, stanno valutando il possibile acquisto del difensore centrale, che porterebbe tanta esperienza in quel ruolo.

Juventus, occhi su Otamendi

Nicolás Otamendi, nonostante i suoi quasi 36 anni, è il nome che la Juventus vuole. Il difensore argentino è ancora in buona forma fisica e ha una grande esperienza. Inoltre, il suo contratto con il Benfica è in scadenza, il che lo rende un’opzione interessante per il club italiano.